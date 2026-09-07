Visite commentée de la chapelle de l’hôpital, Place Saint-Michel, La Réole

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de l’hôpital 19 et 20 septembre Place Saint-Michel Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette remarquable chapelle a été construite sur les remparts de la ville, à proximité immédiate de l’hôpital. Un balcon permettait autrefois aux convalescents d’assister aux offices et de se recueillir.

Restaurée en 1968, elle abrite notamment la très belle chaire de l’église Saint-Pierre de La Réole, transférée dans la chapelle pendant la Révolution.

Place Saint-Michel Place Saint-Michel 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cette très belle chapelle a été bâtie sur les remparts de la ville. Elle est contiguë à l’hôpital, un balcon y est même présent pour que les convalescents aient la possibilité d’assister à l’office …

©Bayle-Videau