Visite commentée de la chapelle de l’hôpital, Place Saint-Michel, La Réole
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Michel · La Réole
Informations pratiques
Visite commentée de la chapelle de l’hôpital 19 et 20 septembre Place Saint-Michel Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette remarquable chapelle a été construite sur les remparts de la ville, à proximité immédiate de l’hôpital. Un balcon permettait autrefois aux convalescents d’assister aux offices et de se recueillir.
Restaurée en 1968, elle abrite notamment la très belle chaire de l’église Saint-Pierre de La Réole, transférée dans la chapelle pendant la Révolution.
Place Saint-Michel Place Saint-Michel 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Cette très belle chapelle a été bâtie sur les remparts de la ville. Elle est contiguë à l’hôpital, un balcon y est même présent pour que les convalescents aient la possibilité d’assister à l’office …
©Bayle-Videau
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