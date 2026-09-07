Visite libre : la croix de Squirs, Route de Frimont, La Réole

Informations pratiques

Visite libre : la croix de Squirs 19 et 20 septembre Route de Frimont Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Un premier couvent, ou monastère, fut fondé sur le promontoire rocheux dominant la Garonne, alors appelé Squirs. Une croix de pierre a été érigée sur le coteau afin de matérialiser l’emplacement historique de cet édifice.

Venez la découvrir à l’occasion de sa remise en place.

Route de Frimont 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un premier couvent ou monastère a été fondé sur le promontoire rocheux dominant la Garonne, alors appelé Squirs. Une croix de pierre a été érigée pour matérialiser cet emplacement historique sur le …

©Bayle-Videau