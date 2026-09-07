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Visite libre : la croix de Squirs, Route de Frimont, La Réole

samedi 19 septembre 2026 · Route de Frimont · La Réole

Visite libre : la croix de Squirs, Route de Frimont, La Réole

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Route de Frimont
Adresse
33190 La Réole
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Visite libre : la croix de Squirs 19 et 20 septembre Route de Frimont Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Un premier couvent, ou monastère, fut fondé sur le promontoire rocheux dominant la Garonne, alors appelé Squirs. Une croix de pierre a été érigée sur le coteau afin de matérialiser l’emplacement historique de cet édifice.
Venez la découvrir à l’occasion de sa remise en place.

Route de Frimont 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un premier couvent ou monastère a été fondé sur le promontoire rocheux dominant la Garonne, alors appelé Squirs. Une croix de pierre a été érigée pour matérialiser cet emplacement historique sur le …

©Bayle-Videau

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