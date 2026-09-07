Visite libre : la croix de Squirs, Route de Frimont, La Réole
samedi 19 septembre 2026 · Route de Frimont · La Réole
Informations pratiques
Visite libre : la croix de Squirs 19 et 20 septembre Route de Frimont Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Un premier couvent, ou monastère, fut fondé sur le promontoire rocheux dominant la Garonne, alors appelé Squirs. Une croix de pierre a été érigée sur le coteau afin de matérialiser l’emplacement historique de cet édifice.
Venez la découvrir à l’occasion de sa remise en place.
Route de Frimont 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un premier couvent ou monastère a été fondé sur le promontoire rocheux dominant la Garonne, alors appelé Squirs. Une croix de pierre a été érigée pour matérialiser cet emplacement historique sur le …
©Bayle-Videau
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