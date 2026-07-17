Visite commentée de la chapelle et exposition., Prieuré Saint-Pierre de Vontes, Esvres

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle et exposition. Dimanche 20 septembre, 14h00 Prieuré Saint-Pierre de Vontes Indre-et-Loire

Merci de ne pas venir avec des animaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite commentée de la chapelle vous fera découvrir l’histoire du prieuré et les étapes de sa restauration.

Dans la chapelle, les restaurateurs ont mis au jour 92 m² de peintures murales qui se sont succédé entre le XIᵉ et le XVIᵉ siècle. Au cours de la visite, nous vous en proposerons une lecture des motifs que la restauration a permis de conserver.

Prieuré Saint-Pierre de Vontes 3 Imp. du Prieuré, 37320 Esvres Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 83 31 31 21 En 1070, le Comte d’Anjou, Foulques IV dit Le Réchin, donne la terre de Vontes à l’abbaye de Cormery qui y fonde un prieuré. La chapelle du prieuré, dédiée à Saint-Pierre, a été restaurée entre 2004 et 2009. Cette restauration visait entre autres à mettre au jour les 92 m² de peinture qui ornent ses murs. Le prieuré Saint-Pierre de Vontes dépendait de l’Abbaye de Cormery.

Il possède sept campagnes de peintures murales superposées, datées du XIᵉ au XVIᵉ siècle sur une surface de 92m². La charpente en plein cintre du XVᵉ siècle est en parfait état de conservation. Des vitraux contemporains ornent les ouvertures, dont une fenêtre en ogive de style Plantagenet. » Accès par la D85 ou la D943

La visite commentée de la chapelle vous fera découvrir l’histoire du prieuré et les étapes de sa restauration.

© Dominique BLONDEL