Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz
mercredi 19 août 2026 · Rue des Cent Gardes · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Visite commentée de la Chapelle Impériale
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.
Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets.
Point de rendez-vous Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes proche Avenue de la Marne. .
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite commentée de la Chapelle Impériale
L’événement Visite commentée de la Chapelle Impériale Biarritz a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Biarritz
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