Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858 Biarritz mercredi 19 août 2026.

Biarritz

Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858

Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 15:45:00

Date(s) :

2026-08-19

Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858

À travers ses 4 reformes suivez l’évolution d’un édifice aux mille visages du premier casino de 1858 au centre des congrès d’aujourd’hui !

Point de rendez-vous Place Bellevue. .

Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858

L’événement Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858 Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz