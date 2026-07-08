Pelote Basque Les mardis de Plaza Berri Plaza Berri Biarritz
mardi 11 août 2026 · Plaza Berri · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Pelote Basque Les mardis de Plaza Berri
Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
M
L’association de pelote basque Biarritztarrak organise son tournoi d’été à Plaza Berri.
Chaque soirée, vous pourrez assister à 2 parties de pelote basque avec la participation exceptionnelle des joueurs sélectionnés pour les prochains Championnat du monde 2026 en Argentine
Pour cette édition 2026, les parties se dérouleront tous les mardis à partir de 20h00 du 7 juillet au 25 août.
A 19h00 Partie de pelote à Main nue
A 20h00 Partie de pelote à Paleta cuir
Plaza Berri , fronton couvert emblématique de la Pelote basque à Biarritz et en France, construit en 1931 .
Bar et Restauration sur place. .
Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 17 07
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English : Pelote Basque Les mardis de Plaza Berri
L’événement Pelote Basque Les mardis de Plaza Berri Biarritz a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Biarritz
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