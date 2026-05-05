Biarritz

Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Demi-Finale

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

La Cesta Punta, un spectacle inoubliable. Plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence. Un show à vivre au Jai Alai de Biarritz ! .

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Demi-Finale

L’événement Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Demi-Finale Biarritz a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Biarritz