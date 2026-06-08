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Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 ! Parvis de la Grande Plage Ouest Biarritz

Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 ! Parvis de la Grande Plage Ouest Biarritz

Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 ! Parvis de la Grande Plage Ouest Biarritz mardi 11 août 2026.

Lieu : Parvis de la Grande Plage Ouest

Adresse : Boulevard du Général de Gaulle

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Biarritz

Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 !

Parvis de la Grande Plage Ouest Boulevard du Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 !

Embarquez à bord du Petit Train de Biarritz pour une balade panoramique confortable et sans effort, commentée par notre guide-conférencière et découvrez le littoral, l’histoire et les trésors architecturaux de la ville. Le circuit inclut une pause photo sur l’esplanade du Phare.   .

Parvis de la Grande Plage Ouest Boulevard du Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 !

L’événement Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 ! Biarritz a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Biarritz

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