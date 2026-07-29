Rencontre avec le club d’astronomie de la Côte Basque Présentation de l’éclipse du 12 août Square d’Ixelles Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Rencontre avec le club d’astronomie de la Côte Basque Présentation de l’éclipse du 12 août

Square d’Ixelles Office de tourisme Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Le Club d’astronomie de la Côte basque viendra présenter l’éclipse du 12 août. Une rencontre passionnante pour découvrir ce phénomène céleste, comprendre son déroulement et en apprendre davantage sur l’observation du ciel. .

Square d’Ixelles Office de tourisme Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Rencontre avec le club d’astronomie de la Côte Basque Présentation de l’éclipse du 12 août

L’événement Rencontre avec le club d’astronomie de la Côte Basque Présentation de l’éclipse du 12 août Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz