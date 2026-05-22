Visite commentée de la Chapelle Saint-Egarec et sa fontaine Route de la chapelle Kerlouan

Kerlouan

Visite commentée de la Chapelle Saint-Egarec et sa fontaine

Route de la chapelle Chapelle Saint-Egarec Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Devant cet édifice religieux discret, bien des questions viennent à l’esprit au regard de sa forme particulière, de sa structure malmenée, de son aménagement intérieur parfois surprenant. Et si cette chapelle avait été autrefois une église ?

Venez découvrir l’étonnante histoire de cette construction qui a connu au cours des siècles bien des vicissitudes. Ses transformations architecturales depuis son origine restent cependant le témoignage probant d’une volonté de survivre à travers les âges.

Chaque jeudi en fin d’après-midi, les Conteurs de la Nuit vous feront découvrir cette petite chapelle attachante, au parcours tumultueux, ses rénovations successives jusqu’à nos jours, et sa fontaine souterraine particulièrement originale. Cet enclos pittoresque vous séduira pour mille et une raisons qui vous surprendront…

Sans réservation .

Route de la chapelle Chapelle Saint-Egarec Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 7 85 10 95 44

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L’événement Visite commentée de la Chapelle Saint-Egarec et sa fontaine Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne