Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne Portrieux Saint-Quay-Portrieux mardi 4 août 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne

Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Ouverture des portes et visites guidées de 14h30 à 17h30 (au Portrieux, place Sainte-Anne). Gratuit.

Organisé par le Comité de Quartier du Portrieux. .

Portrieux Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04

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English :

L’événement Visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme