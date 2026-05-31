Visite commentée de la chapelle Ste Marguerite, Chapelle Sainte Maguerite, La Chapelle-Villars

Visite commentée de la chapelle Ste Marguerite 18 – 20 septembre Chapelle Sainte Maguerite Loire

Limite à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition d’art contemporain et visite chapelle

Chapelle Sainte Maguerite chemin Sainte Marguerite 42410 La Chapelle-Villars La Chapelle-Villars 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 89 75 38 58 https://lavieillechapelle.s2.yapla.com/fr/ Chapelle romane dont l’origine remonte au X eme siècle. Remaniée au XVI et restaurée après la révolution. Restaurée vers les années 1990 par une association

Exposition d’art contemporain et visite chapelle

©Joël Moulin