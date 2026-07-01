Visite commentée de la cour intérieure ainsi que de la chapelle du logis du Gué (lieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Sainte-Flaive-des-Loups

samedi 19 septembre 2026 · Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups · Sainte-Flaive-des-Loups

Informations pratiques

Visite commentée de la cour intérieure ainsi que de la chapelle du logis du Gué (lieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups 19 et 20 septembre Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups Vendée

les visites commentées se terminerotnt là partir de 16 heures 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T02:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée cour intérieure et chapelle du logis du GUE (lieudit le GUY) 85150 Sainte Flaive des Loups

Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups logis du gué (lieudit Le GUY Sainte-Flaive-des-Loups 85150 Vendée Pays de la Loire

Visite commentée cour intérieure et chapelle du logis du GUE (lieudit le GUY) 85150 Sainte Flaive des Loups

©Bruno de Lambilly