Visite commentée de la cour intérieure ainsi que de la chapelle du logis du Gué (lieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Sainte-Flaive-des-Loups
samedi 19 septembre 2026 · Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups · Sainte-Flaive-des-Loups
Informations pratiques
Visite commentée de la cour intérieure ainsi que de la chapelle du logis du Gué (lieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups 19 et 20 septembre Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups Vendée
les visites commentées se terminerotnt là partir de 16 heures 30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T02:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
- Visite commentée cour intérieure et chapelle du logis du GUE (lieudit le GUY) 85150 Sainte Flaive des Loups
Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups logis du gué (lieudit Le GUY Sainte-Flaive-des-Loups 85150 Vendée Pays de la Loire
Visite commentée cour intérieure et chapelle du logis du GUE (lieudit le GUY) 85150 Sainte Flaive des Loups
©Bruno de Lambilly
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