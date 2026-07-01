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AGENDA · Sainte-Flaive-des-Loups

Visite commentée de la cour intérieure ainsi que de la chapelle du logis du Gué (lieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Sainte-Flaive-des-Loups

samedi 19 septembre 2026 · Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups · Sainte-Flaive-des-Loups

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups
Adresse
logis du gué (lieudit Le GUY
Ville
85150 Sainte-Flaive-des-Loups
Département
Vendée
Tarif
les visites commentées se terminerotnt là partir de 16 heures 30

Visite commentée de la cour intérieure ainsi que de la chapelle du logis du Gué (lieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups 19 et 20 septembre Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups Vendée

les visites commentées se terminerotnt là partir de 16 heures 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T02:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

  • Visite commentée cour intérieure et chapelle du logis du GUE (lieudit le GUY) 85150 Sainte Flaive des Loups

Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups logis du gué (lieudit Le GUY Sainte-Flaive-des-Loups 85150 Vendée Pays de la Loire
Visite commentée cour intérieure et chapelle du logis du GUE (lieudit le GUY) 85150 Sainte Flaive des Loups

©Bruno de Lambilly

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