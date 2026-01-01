Visite commentée de la crèche de Noël Rue Saint Sauveur Grignan

Visite commentée de la crèche de Noël

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-26 11:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-12-26

Pour découvrir ou redécouvrir la crèche une visite commentée de la crèche animée accompagnée de l’histoire des crèches et des santons. Les éléments du décor de la crèche seront également identifiés et expliqués.

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English : Guided tour of the Christmas nativity scene

To discover or rediscover the nativity scene: a guided tour of the animated nativity scene, accompanied by the history of nativity scenes and figurines. The elements of the nativity scene’s decor will also be identified and explained.

