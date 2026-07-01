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AGENDA · Arthezé

Visite commentée de La Forge, Arthezé, Arthezé

dimanche 20 septembre 2026 · Arthezé

Visite commentée de La Forge, Arthezé, Arthezé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Arthezé
Adresse
Arthezé
Ville
72270 Arthezé
Département
Sarthe

Visite commentée de La Forge Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Arthezé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite et démonstration de ferronnerie d’Art
Dimanche 10h 12h30 et 14h à 18h
Visite commentée gratuite
Animations et initiations : 5€ enfants et 10€ adultes
10 Rue Notre Dame

Arthezé Arthezé Arthezé 72270 Sarthe Pays de la Loire
Visite et démonstration de ferronnerie d’Art

©MINISTERE DE LA CULTURE

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