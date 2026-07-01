Visite commentée de La Forge, Arthezé, Arthezé

Informations pratiques

Visite commentée de La Forge Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Arthezé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite et démonstration de ferronnerie d’Art

Dimanche 10h 12h30 et 14h à 18h

Visite commentée gratuite

Animations et initiations : 5€ enfants et 10€ adultes

10 Rue Notre Dame

Arthezé Arthezé Arthezé 72270 Sarthe Pays de la Loire

Visite et démonstration de ferronnerie d’Art

©MINISTERE DE LA CULTURE