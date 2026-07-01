AGENDA · Arthezé
Visite commentée de La Forge, Arthezé, Arthezé
dimanche 20 septembre 2026 · Arthezé
Informations pratiques
Visite commentée de La Forge Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Arthezé Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite et démonstration de ferronnerie d’Art
Dimanche 10h 12h30 et 14h à 18h
Visite commentée gratuite
Animations et initiations : 5€ enfants et 10€ adultes
10 Rue Notre Dame
Arthezé Arthezé Arthezé 72270 Sarthe Pays de la Loire
Visite et démonstration de ferronnerie d’Art
©MINISTERE DE LA CULTURE
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