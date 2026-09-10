Visite commentée de La gare de Rennes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Visite commentée de La gare de Rennes 18 et 19 septembre Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La ligne ferroviaire Paris-Rennes est ouverte en 1857 ; les voyageurs arrivaient alors dans une gare construite loin du centre, à la campagne, ce qui n’était pas sans poser quelques problèmes à l’époque. Reconstruite en grande partie en1990, elle s’est à nouveau transformée depuis 2016 afin d’accueillir la LGV.

Aujourd’hui les aménagements alentours ont pris fin et la gare s’offre sous son meilleur visage pour accueillir environ 125 000 personnes par jour.

Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}] Gare SNCF train, metro, bus

Histoire de la ligne ferroviaire Paris-Rennes ouverte en 1857

Musée de Bretagne