Visite commentée de la maison atelier vitrail et de son jardin, Maison atelier Henri Guérin, Plaisance-du-Touch

Informations pratiques

Visite commentée de la maison atelier vitrail et de son jardin 18 – 20 septembre Maison atelier Henri Guérin Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Visite commentée toutes les heures par groupe de 15/20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au programme : visite d’un atelier de vitrail en activité et exposition d’œuvres d’Henri Guérin, vitraux, tapisseries, dessins, gouaches et documents d’archives, dans la maison et le jardin.

Le vendredi est réservé aux scolaires et aux groupes institutionnels.

Maison atelier Henri Guérin 9 rue du docteur Armaing, 31830 Plaisance-du Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie 06 75 02 49 85 http://www.henriguerin.com [{« type »: « email », « value »: « contact@henriguerin.com »}] La maison-atelier avec son jardin fut de 1961 à 2009 le lieu de résidence et de création d’Henri Guérin (1929-2009), artiste peintre et maître verrier, considéré comme un grand nom du vitrail contemporain.

Dans cet atelier, travaille depuis 2009 son petit-fils Matthieu Gasc qu’il a initié à la technique du vitrail en dalle de verre lié par joints de ciment.

Quelques œuvres du fonds d’atelier vitrail, accompagnées d’œuvres plastiques et de tapisseries, permettent également de découvrir toute la palette des expressions d’Henri Guérin. Tisséo ligne 3. Parking résidentiel.

Le vendredi, réservé aux scolaires ou groupe institutionnel.

©matthieugasc