Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch, Plaisance-du-Touch

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette découverte de l’église Saint-Barthélemy est proposée par Jacques Destremau, guide et gardien des clés.

À travers un parcours intérieur et extérieur, la visite retracera l’histoire de l’édifice et présentera ses principales caractéristiques architecturales.

La visite du samedi s’achèvera par une présentation de l’orgue de l’église, accompagnée d’une courte démonstration par l’organiste titulaire.

Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch Rue du 8 Mai 1945, 31830 Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie

Cette découverte de l’église Saint-Barthélemy est proposée par Jacques Destremau, guide et gardien des clés.

©Orgatouch