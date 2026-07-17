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AGENDA · Plaisance-du-Touch

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch, Plaisance-du-Touch

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch · Plaisance-du-Touch

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch, Plaisance-du-Touch

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch
Adresse
Rue du 8 Mai 1945, 31830 Plaisance-du-Touch
Ville
31830 Plaisance-du-Touch
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette découverte de l’église Saint-Barthélemy est proposée par Jacques Destremau, guide et gardien des clés.
À travers un parcours intérieur et extérieur, la visite retracera l’histoire de l’édifice et présentera ses principales caractéristiques architecturales.
La visite du samedi s’achèvera par une présentation de l’orgue de l’église, accompagnée d’une courte démonstration par l’organiste titulaire.

Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch Rue du 8 Mai 1945, 31830 Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie
Cette découverte de l’église Saint-Barthélemy est proposée par Jacques Destremau, guide et gardien des clés.

©Orgatouch

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