Visite commentée de la Maison du Souvenir, Maison du Souvenir, Maillé

Informations pratiques

Visite commentée de la Maison du Souvenir 19 et 20 septembre Maison du Souvenir Indre-et-Loire

Durant tout le week-end, l’ensemble de la visite (visite + film + visite guidée) est accessible pour seulement 3.20 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers la Maison du Souvenir lors d’une visite interactive nourrie par vos questions et les échanges avec le directeur de la structure. Au cœur du village de Maillé, ce lieu de mémoire vous invite à porter un nouveau regard sur les massacres de populations civiles du printemps et de l’été 1944 et à dépasser les idées reçues qui les entourent.

Maison du Souvenir Rue de la Paix 37800 Maillé Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 65 24 89 http://www.maisondusouvenir.fr La Maison du Souvenir de Maillé est le lieu de mémoire du massacre du 25 août 1944 commis par des soldats SS, qui laissèrent derrière eux 124 victimes âgées de 3 mois à 89 ans et un bourg presque entièrement détruit. Aux ruines succédèrent la reconstruction de Maillé, puis l’oubli de ce drame dans l’histoire nationale pendant plus de cinquante ans.

Ouverte en 2006 et inaugurée en 2008 par le Président de la République, la Maison du Souvenir a déjà accueilli plus de 60 000 visiteurs, dont près de la moitié de scolaires. Elle joue auprès d’eux un rôle pédagogique et citoyen, en faisant des passerelles avec l’actualité, les alertant sur les dangers des idées extrêmes et des discours de haine et les sensibilisant sur le sort des populations civiles dans les conflits.

Elle propose à ses visiteurs tout au long de l’année ses expositions, permanente et temporaire, des animations et un film de témoignages.

Laissez-vous guider à travers la Maison du Souvenir lors d’une visite interactive nourrie par vos questions et les échanges avec le directeur de la structure.

©D. Couineau