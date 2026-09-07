Visite commentée de la maison romane et du musée, Maison romane, Saint-Antonin-Noble-Val

Informations pratiques

Visite commentée de la maison romane et du musée 19 et 20 septembre Maison romane Tarn-et-Garonne

Gratuit. Limité à 17 personnes. Inscriptions sur savsa82140@gmail à partir du 1er Septembre 2026. Renseignements sur savsa.net. Horaires des visites : 14h, 15h, 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin (SAVSA) propose des visites guidées du musée de Saint-Antonin, labellisé « Musée de France ».

Installé dans une remarquable maison romane du XIIᵉ siècle, classée au titre des monuments historiques, le musée bénéficie d’un cadre architectural exceptionnel.

Les visiteurs pourront y découvrir de riches collections consacrées aux arts et traditions populaires, des vestiges préhistoriques de la période magdalénienne, ainsi que des éléments lapidaires, notamment médiévaux.

Maison romane Place de la halle, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin (SAVSA) propose des visites guidées du musée de labellisé…

© R. Sorbara