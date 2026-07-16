Atelier & visite guidée : filage de verre et visites de la grotte, Grotte du Bosc, Saint-Antonin-Noble-Val

Informations pratiques

Atelier & visite guidée : filage de verre et visites de la grotte 19 et 20 septembre Grotte du Bosc Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous avons choisi de mettre en valeur une artisane locale : Au fil d’Auré, fileuse de verre, proposera des démonstrations en direct.

Installée depuis peu sur le territoire, Auréane fabrique des bijoux en verre dans son atelier, situé à 15 minutes de la grotte. Ses créations sont proposées dans notre boutique, et nous sommes tombées sous le charme de son travail. Voir filer le verre est un véritable spectacle, presque hypnotique.

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, de 14h à 17h, venez découvrir gratuitement et sans réservation ce savoir-faire fascinant.

« J’aime fabriquer des bijoux depuis que je suis toute petite. J’ai eu envie d’aller au bout de la démarche en créant moi-même les perles de mes bijoux. J’ai rencontré une fileuse de verre et c’est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse du verre en fusion : voir le changement de matière, la lumière qui se dégage, les couleurs ! Ce qui me passionne, c’est qu’il y a quelque chose d’incertain dans le verre : il est libre de faire ce qu’il veut. »

Grotte du Bosc Bosc de Lacam, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 71 82 10 73 https://grottedubosc.com/ La grotte du Bosc est une grotte, creusée par une rivière souterraine, qui se situe dans le département de Tarn-et-Garonne sur la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, au lieu-dit le Bosc de la Cam.

Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous avons décidé de mettre en valeur une artisane locale : Au fil d’Auré, fileuse de verre, fera des démonstrations en direct !

©grottedubosc