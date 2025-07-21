Stage de couture Bazart Saint-Antonin-Noble-Val
Stage de couture Bazart Saint-Antonin-Noble-Val mercredi 19 août 2026.
Saint-Antonin-Noble-Val
Stage de couture
Bazart 13 rue st angel Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne
Tarif : – – EUR
50€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Ici, vous venez coudre les mains dans les poches car tout le matériel est inclus.
Vous avez le choix entre différents objets à fabriquer,
Le plus dur finalement va être de choisir! (Sauf si vous avez fini plus tôt !)
Débutants bienvenus!
.
Bazart 13 rue st angel Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 13 75 64 78 unikateliercouture@gmail.com
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English :
Here, you can sew with your hands in your pockets, as all materials are included.
You have a choice of different objects to make,
In the end, the hardest part is choosing! (Unless you finished early!)
Beginners welcome!
L’événement Stage de couture Saint-Antonin-Noble-Val a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron
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