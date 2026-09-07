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Visite commentée de la nouvelle scénographie de la Maison archéologique des Combrailles., Maison archéologique des Combrailles, Voingt

samedi 19 septembre 2026 · Maison archéologique des Combrailles · Voingt

Visite commentée de la nouvelle scénographie de la Maison archéologique des Combrailles., Maison archéologique des Combrailles, Voingt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison archéologique des Combrailles
Adresse
1 passage du Musée, 63620 VOINGT.
Ville
63620 Voingt
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Gratuit. Visite guidée unique à 15 h

Visite commentée de la nouvelle scénographie de la Maison archéologique des Combrailles. 19 et 20 septembre Maison archéologique des Combrailles Puy-de-Dôme

Gratuit. Visite guidée unique à 15 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une immersion dans 50 siècles d’histoire en Combrailles ! Voilà le fascinant voyage dans le temps que propose la nouvelle scénographie de la Maison archéologique des Combrailles, intitulée « Passé composé ».
Un espace permanent entièrement repensé, du Néolithique à l’époque moderne, en passant par la période gallo-romaine et le Moyen Âge, qui expose ses riches collections archéologiques issues des découvertes et des fouilles locales.
Parmi les nouveautés exclusives au musée, « Beauclair 3D » propose une restitution du complexe monumental de l’agglomération antique de Beauclair, suite aux prospections géoradar réalisées sur ce site.

Maison archéologique des Combrailles 1 passage du Musée, 63620 VOINGT. Voingt 63620 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 79 70 70 http://www.ccvcommunaute.fr/culture-loisirs/maison-archeologique-combrailles/ Exposition permanente «  Des voies et des hommes » de la grande voie romaine Lyon-Saintes d’Agrippa au début du Ier siècle, jusqu’à l’autoroute A89, en passant par les routes royales voulues par Trudaine au XVIIIe siècle. Ensemble exceptionnel de poignards en silex du Grand-Pressigny découverts au dolmen de Saint-Etienne-des-Champs. Importante collection d’objets gallo-romains issus des fouilles du bourg routier antique dit de Beauclair, ancienne station Fines sur la voie d’Agrippa. Inscriptions uniques en France dédiées à Toutatis, dieu gaulois. Chapiteaux romans provenant de la ville neuve médiévale d’Herment.
Une immersion dans 50 siècles d’histoire en Combrailles ! Voilà le fascinant voyage dans le temps que propose la nouvelle scénographie de la Maison archéologique des Combrailles, intitulée « Passé ».…

© Pierre M. Ganne / Maison archéologique des Combrailles – CCV Communauté

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