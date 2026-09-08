Visite commentée de la restauration du château d’Annéot, Château d’Annéot, Annéot

Informations pratiques

Visite commentée de la restauration du château d’Annéot Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Château d’Annéot Yonne

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 12 ans | Prévoir un règlement en espèces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Au travers d’une visite guidée d’environ 1h30, arpentez l’intégralité du domaine du château, monument historique privé de l’Avallonnais érigé au XVIIIe siècle, et découvrez sa restauration initiée en 2023.

Participez à une visite des communs, notamment les écuries en péril, du grand escalier et des cuisines XVIIIe, du chantier 2026 (toiture sur cour et reconstruction de l’office), et du parc (cabinet de verdure, source miraculeuse, pigeonnier, etc.).

Château d’Annéot 7 Grande Rue 89200 Annéot Annéot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Au travers d’une visite guidée d’environ 1h30, arpentez l’intégralité du domaine du château, monument historique privé de l’Avallonnais érigé au XVIIIe siècle, et découvrez sa restauration initiée en…

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