Visite commentée de la roseraie du jardin Bergevin Jardin Bergevin Saint-Jean-le-Thomas
Jardin Bergevin 1 rue Pierre le Jaudet Saint-Jean-le-Thomas Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-06-28
2026-05-03
Christian de Chausey, Maître Rosiériste, vous invite à découvrir la roseraie du jardin Bergevin, inscrite dans la collection La Route des Roses en Baie du Mont-Saint-Michel.
Les visites ont lieu tous les dimanches (de mai à juin) à 15h, au jardin Bergevin (accès par la rue Pierre Le Jaudet ou l’avenue du Maréchal Leclerc). Sans réservation.
Une visite de la roseraie de Jullouville est également proposée tous les mercredis à 15h. .
