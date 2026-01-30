Visite commentée de la roseraie du jardin Bergevin Jardin Bergevin Saint-Jean-le-Thomas

Visite commentée de la roseraie du jardin Bergevin

Jardin Bergevin 1 rue Pierre le Jaudet Saint-Jean-le-Thomas Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-03

Christian de Chausey, Maître Rosiériste, vous invite à découvrir la roseraie du jardin Bergevin, inscrite dans la collection La Route des Roses en Baie du Mont-Saint-Michel.

Les visites ont lieu tous les dimanches (de mai à juin) à 15h, au jardin Bergevin (accès par la rue Pierre Le Jaudet ou l’avenue du Maréchal Leclerc). Sans réservation.

Une visite de la roseraie de Jullouville est également proposée tous les mercredis à 15h. .

Jardin Bergevin 1 rue Pierre le Jaudet Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie

