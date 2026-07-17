Visite commentée : de la ruine à l’écrin, Église Sainte-Marie-Madeleine, Pouy-Roquelaure

Informations pratiques

Visite commentée : de la ruine à l’écrin 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’étonnante histoire de l’église Sainte-Marie-Madeleine.

Tombée dans l’oubli puis réduite à l’état de ruine au siècle dernier, elle a été restaurée par deux artistes, Fabrizio et Christine Crivelli.

Ils vous accueillent pour une visite commentée et illustrée retraçant cette aventure, ainsi que pour la découverte de leurs œuvres d’art inspirées par ce lieu.

Église Sainte-Marie-Madeleine 595 route de Rignac, 32480 Pouy-Roquelaure Pouy-Roquelaure 32480 Gers Occitanie 0777054529 http://www.crivelli.fr Il s’agit d’une ancienne église d’origine médiévale, plusieurs fois remaniée, en ruine à la fin du XIXe siècle. Elle est aujourd’hui restaurée par un couple d’artistes dont elle est le siège de l’atelier d’art sacré. Agen – Ligardes – Direction Lectoure 3 km – À droite, hameau de Rignac. Condom – Ligardes – Direction Lectoure 3 km – À droite, hameau de Rignac. (Ne pas prendre Pouy-Roquelaure) Lectoure – Direction Nérac – Après (environ 13 km) carrefour La Romieu – Astaffort, continuer tout droit direction Ligardes Nérac, prendre la 1ère à gauche : hameau de Rignac. Coordonnées GPS, Latitude : 44.023515, Longitude : 0.519425.

Venez découvrir la merveilleuse aventure de l’église Sainte Marie-Madeleine.

©Fabrizio Crivelli