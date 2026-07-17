Visite commentée de la station d’eau potable du Bas Quercy, Usine de production d’eau potable du Bas-Quercy, Lafrançaise

Informations pratiques

Visite commentée de la station d’eau potable du Bas Quercy Samedi 19 septembre, 09h30 Usine de production d’eau potable du Bas-Quercy Tarn-et-Garonne

Capacité maximale de visiteurs : 30 personnes soit 2 groupes de 15 personnes maximum. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite de la station d’eau potable du Bas-Quercy

Découvrez le fonctionnement de la station d’eau potable du Bas-Quercy au cours d’une visite commentée par Franck Segonne.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme au 05 63 65 91 10.

Visite organisée par la mairie de Lafrançaise.

Usine de production d’eau potable du Bas-Quercy Rue de Rouméguil, 82130 Lafrançaise Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 65 91 10 »}]

Visite de la Station d’eau potable du Bas Quercy

©ManonBouysset