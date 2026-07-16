Visite libre de l’église Saint-Saturnin de Rouzet, Église Saint-Saturnin du Rouzet, Lafrançaise

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Saturnin de Rouzet 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin du Rouzet Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église sera ouverte à la visite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Renseignements au 06 41 13 10 71

Église Saint-Saturnin du Rouzet 3633 route de Molières, 82130 Lafrançaise Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie

L’église sera ouverte à la visite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©CharlotteHénaff