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Visite libre de l’église Saint-Saturnin de Rouzet, Église Saint-Saturnin du Rouzet, Lafrançaise

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin du Rouzet · Lafrançaise

Visite libre de l’église Saint-Saturnin de Rouzet, Église Saint-Saturnin du Rouzet, Lafrançaise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Saturnin du Rouzet
Adresse
3633 route de Molières, 82130 Lafrançaise
Ville
82130 Lafrançaise
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre de l’église Saint-Saturnin de Rouzet 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin du Rouzet Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église sera ouverte à la visite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Renseignements au 06 41 13 10 71

Église Saint-Saturnin du Rouzet 3633 route de Molières, 82130 Lafrançaise Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie
L’église sera ouverte à la visite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©CharlotteHénaff