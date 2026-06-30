Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Visite commentée de la ville de Saint-Hippolyte

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-25

Suivez Elise et venez percer les secrets de la ville de St-Hippolyte, petite cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté .A découvrir lors de la balade couvent, cours intérieures, yorbe, meneaux, église, histoire du Saint Suaire… Sur réservation à l’Office de Tourisme. .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00 tourisme@payshorloger.com

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English : Visite commentée de la ville de Saint-Hippolyte

L’événement Visite commentée de la ville de Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER