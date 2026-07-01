Visite commentée de l’Abbaye de Notre Dame de la Roche, Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche, Lévis-Saint-Nom

Informations pratiques

Visite commentée de l’Abbaye de Notre Dame de la Roche Dimanche 20 septembre, 13h30 Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite d’un ensemble privé avec une abbaye et ses bâtiments, ainsi que les anciens espaces scolaires.

Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche 3 D 58 78320 Lévis-Saint-Nom Lévis-Saint-Nom 78320 Yvelines Île-de-France http://www.notredamedelaroche.com Abbaye augustine du XIIIe siècle, propriété de la famille Lévis Mirepoix, qui abrite de nombreux objets historiques et religieux ainsi qu’un orgue anglais du XIXe siècle. Événements organisés : visites, concerts, expositions, conférences et autres manifestations culturelles. SNCF : Gare de La Verrière, rejoindre D58 à la sortie du Mesnil-Saint-Denis. Par la route depuis Paris : A13, A12, D910, quitter N10 par la D58 en direction et jusqu’à la sortie du Mesnil-Saint-Denis. RER : Saint-Rémy-lès-Chevreuse, prendre direction Chevreuse puis Dampierre et route jusqu’à Lévis-Saint-Nom.

Visite commentée

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