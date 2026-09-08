Visite commentée de l’ancien presbytère, de la chapelle et du fortia de Mostuéjouls, Saint-Marcellin à Mostuéjouls, Mostuéjouls

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancien presbytère, de la chapelle et du fortia de Mostuéjouls Samedi 19 septembre, 10h00 Saint-Marcellin à Mostuéjouls Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite de l’ancien presbytère, de la chapelle et du fortia, réservée aux personnes non sujettes au vertige. La visite retracera également l’histoire de la restauration du site.

L’accès nécessite environ 50 minutes de marche sur un chemin escarpé depuis la route du Tarn. Une bonne condition physique est indispensable.

Saint-Marcellin à Mostuéjouls Chem. Pierre Got, 12720 Mostuéjouls Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie 0679925212 Saint-Marcellin est un hameau semi-troglodytique situé sur la commune de Mostuéjouls, implanté sous les falaises du causse de Sauveterre, dans le Grand Site de France des Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses. Occupé depuis le 12ème siècle, il est composé d’un prieuré attenant à une chapelle romane et son petit cimetière, d’une maison caussenarde et des vestiges d’un ancien château troglodytique appelé forcia. Plusieurs éléments vernaculaires enrichissent ce lieu survolé par les vautours (jasse, four à pain, source, terrasses…). Site accessible par le sentier Pierre GOT (45 min. env.) à partir du parking du Mas de Lafon situé dans les Gorges du Tarn à 3 km du Pont du Rozier

Visite de l’ancien presbytère, de la chapelle et du fortia pour les personnes non sujettes au vertige. Historique de la restauration.

©naudin jean-luc