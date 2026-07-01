Visite commentée de l’ancien Prieuré fontevriste de la Puye, Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix, La Puye

samedi 19 septembre 2026 · Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix · La Puye

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancien Prieuré fontevriste de la Puye 19 et 20 septembre Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix Vienne

Gratuit, en visite libre ou commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assurément l’un des fleurons du

Triangle d’or du Poitou

Situé entre Chauvigny, Angles sur l’anglin et Saint-Savin, venez découvrir l’ancien Prieuré Fontevriste du XIIe siècle de la Puye, devenu au XIXe siècle Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix.

900 ans d’histoire et de présence religieuse ininterrompue. Un patrimoine exceptionnel. Assurément le plus beau monument » vivant » de la Vienne, avec sa grande chapelle digne des plus beaux édifices religieux, son cloître, ses caves fontevristes du XIIe siècle aménagées, son cimetière des soeurs, sa chapelle funéraire des saints, Les châsses de Ste Jeanne-Elisabeth et de Saint André-Hubert les fondateurs de la congrégation; son jardin de plantes aromatiques, son musée.

satisfaction garantit

Visite à prolonger vers Chauvigny et sa cité médiévale, Angles sur l’anglin et sa forteresse ou son roc au sorciers; Saint Savin et son abbatiale inscrite au patrimoine mondial.

Triangle d’or du Poitou (…)

Parce que nous avons tant à partager

Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix 16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye La Puye 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 00 28 20 Découvrez l’ancien monastère fontevriste avec une chapelle du XIXe siècle et un cloître du XXe siècle. En 1819, Elisabeth Bichier des Âges, fondatrice, achète cet ancien prieuré et en fait la maison-mère.

Assurément l’un des fleurons du

© P.F