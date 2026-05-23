Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle Larressore
Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle Larressore mercredi 19 août 2026.
Larressore
Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle
Mairie Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Edifiée à partir de 1733, la chapelle du Séminaire de Larressore fût agrandie et embellie dans un pur style baroque durant la première moitié du 19ème siècle. Classée Monument Historique, sa restauration s’est achevée en 2010. La chapelle est à l’image du rayonnement important que connut le séminaire à cette époque. .
Mairie Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 97 03 53
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L’événement Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle Larressore a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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