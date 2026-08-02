Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque

Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

L’ancienne prison de Pont-l’Évêque a été construite en 1823 par l’architecte Harou Romain. C’est un très rare exemple en France d’édifice de l’administration pénitentiaire conservé après sa fermeture, le sort habituellement réservé étant la démolition ou une transformation.

L’ancienne prison de Pont-l’Évêque a été construite en 1823 par l’architecte Harou Romain. C’est un très rare exemple en France d’édifice de l’administration pénitentiaire conservé après sa fermeture, le sort habituellement réservé étant la démolition ou une transformation.

Elle est particulièrement connue comme La Joyeuse Prison , du titre du film d’André Berthomieu avec Michel Simon et Darry Cowl sorti en 1956, qui s’inspire de l’histoire vraie d’un gardien chef laissant un peu trop de libertés à des détenus.

Avant cela, elle fit les grands titre des journaux en étant le théâtre de l’évasion du célèbre détenu Renée La Canne en 1949.

Avec notre guide, partez à la découverte de 200 ans d’histoire, de la Seconde Restauration, à la période de l’occupation allemande jusqu’aujourd’hui.

Réservation par téléphone 02 31 64 89 33 ou via la billetterie en ligne sur lesdominicaines.fr .

Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

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English : Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque

The former prison in Pont-l’Évêque was built in 1823 by the architect Harou Romain. It is a very rare example in France of a prison building that has been preserved following its closure, as such buildings are usually demolished or converted.

L’événement Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Terre d’Auge Tourisme