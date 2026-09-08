Visite commentée de l’église Art Déco Saint Maixent de Brissy, Eglise Saint Maixent, Brissy-Hamégicourt

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Art Déco Saint Maixent de Brissy Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint Maixent Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une église de la reconstruction en béton et briques. Mais l’intérieur est étonnant: voute en bois en coque de bateau retourné, murs recouverts de fresques de Chapleau, vitraux et mosaïques Art Déco…

Eglise Saint Maixent rue sainte Benoîte Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France 0323078439 Détruite en grande partie en 1918, l’église Saint Maixent a été reconstruite dans le style Art Déco. Fresques, vitraux, mosaïques, menuiseries… vous transporteront dans les années 1920. Parking place de la Mairie

Une église de la reconstruction en béton et briques. Mais l’intérieur est étonnant: voute en bois en coque de bateau retourné, murs recouverts de fresques de Chapleau, vitraux et mosaïques Art Déco…

©Commune de Brissy-Hamégicourt