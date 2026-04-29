Visite commentée de l’Église Autrey-lès-Gray
Visite commentée de l’Église Autrey-lès-Gray samedi 18 juillet 2026.
Autrey-lès-Gray
Visite commentée de l’Église
Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Visite de l’Église romane suivie d’une démonstration d’orgue. .
Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de l’Église
L’événement Visite commentée de l’Église Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Autrey-lès-Gray (Haute-Saône)
- Concours de Pétanque Autrey-lès-Gray 9 mai 2026
- Motocross Autrey-lès-Gray 24 mai 2026
- Exposition Quand l’Art défend la nature Autrey-lès-Gray 5 juin 2026
- Exposition Au Gray de l’Art Autrey-lès-Gray 6 juin 2026