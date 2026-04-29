Autrey-lès-Gray

Visite commentée de l’Église

Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Visite de l’Église romane suivie d’une démonstration d’orgue. .

Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite commentée de l’Église

L’événement Visite commentée de l’Église Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY