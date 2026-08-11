Visite commentée de l’église de Beaumont Le Roger Beaumont-le-Roger
samedi 19 septembre 2026 · Beaumont-le-Roger
Informations pratiques
Beaumont-le-Roger
Visite commentée de l’église de Beaumont Le Roger
Eglise Saint Nicolas 1, rue Saint Nicolas Beaumont-le-Roger Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européènnes du Patrimoine, une visite commentée de l’église Saint Nicolas de Beaumont Le Roger sera proposée. Une visite exceptionnelle pour découvrir l’histoire de cet édifice religieux qui se situe du 13ème au 20ème siècle . .
Eglise Saint Nicolas 1, rue Saint Nicolas Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie +33 6 03 17 86 67
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English : Visite commentée de l’église de Beaumont Le Roger
L’événement Visite commentée de l’église de Beaumont Le Roger Beaumont-le-Roger a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay