Visite commentée de l’église de Haux, Église Saint-Martin, Haux

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Haux Samedi 19 septembre, 09h30 Église Saint-Martin Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de cette église aux côtés d’Antoine Caillard, passionné par le patrimoine local, né et ayant grandi à Haux. Auteur de deux ouvrages, Haux, commune de l’Entre-deux-Mers, histoire naturelle et humaine et Créoles blancs de Guyane au XIXe siècle, il partagera ses connaissances au cours de cette visite et les secrets de ce lieu plein d’histoire.

Église Saint-Martin Route du Bourg, 33550 Haux, France Haux 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 23 05 22 https://www.secteurpastoralcreon.com D’origine romane, cette église a été remaniée au XIXe siècle tout en conservant son remarquable portail sculpté. Sa nef unique, autrefois couverte d’une charpente apparente, est complétée à cette époque par un bas-côté nord, tandis que le chevet conserve sa voûte en cul-de-four. La façade occidentale, dominée par un clocher-mur et un porche, présente un exceptionnel décor sculpté. Les voussures du portail illustrent des scènes bibliques, comme l’Adoration des Mages, les Saintes Femmes au tombeau, le Christ entouré d’anges, les Vieillards de l’Apocalypse ou encore le Tétramorphe, mêlés à des animaux fantastiques et des motifs végétaux. La façade est également ornée de sculptures provenant de l’abbaye de La Sauve-Majeure, faisant de cet édifice un remarquable témoignage de l’art roman en Gironde.

Visite commentée de l’église Saint-Martin de Haux

© Antoine Caillard