Visite commentée de l’église, de la salles des Gardes et découverte du village de Puybrun, Église Sainte-Blaise, Puybrun
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Blaise · Puybrun
Informations pratiques
Visite commentée de l’église, de la salles des Gardes et découverte du village de Puybrun Samedi 19 septembre, 10h30 Église Sainte-Blaise Lot
Gratuit. RDV devant l’église à 10h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Partez à la découverte du village de Puybrun, de son église Saint-Blaise et de sa salle des gardes, en compagnie de M. Tabarly.
Église Sainte-Blaise 46130 Puybrun Puybrun 46130 Lot Occitanie
Partez à la découverte du village de Puybrun, de son église Saint-Blaise et de sa salle des gardes, en compagnie de M. Tabarly.
©pah
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