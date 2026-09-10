Visite commentée de l’église, de la salles des Gardes et découverte du village de Puybrun, Église Sainte-Blaise, Puybrun

Informations pratiques

Visite commentée de l’église, de la salles des Gardes et découverte du village de Puybrun Samedi 19 septembre, 10h30 Église Sainte-Blaise Lot

Gratuit. RDV devant l’église à 10h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du village de Puybrun, de son église Saint-Blaise et de sa salle des gardes, en compagnie de M. Tabarly.

Église Sainte-Blaise 46130 Puybrun Puybrun 46130 Lot Occitanie

Partez à la découverte du village de Puybrun, de son église Saint-Blaise et de sa salle des gardes, en compagnie de M. Tabarly.

©pah