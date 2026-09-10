Visite commentée de l’église de Saint-Pé-d’Arès à Fabas, Église de Saint-Pé-d’Arès, Fabas

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Saint-Pé-d’Arès à Fabas 19 et 20 septembre Église de Saint-Pé-d’Arès Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture de l’église Saint-Pé-d’Arès, située dans un quartier historique de la commune de Fabas, en Haute-Garonne.

D’origine romane et datant du XIIe siècle, l’église a été restaurée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est notamment remarquable pour son plafond à caissons en bois peint, réalisé en 1696.

Église de Saint-Pé-d’Arès 127 Lajoie 31230 Fabas Fabas 31230 Haute-Garonne Occitanie L’ancienne église était liée à l’abbaye cistercienne de la Lumière-Dieu, en Comminges, détruite à la Révolution. C’est une petite église rurale bâtie au XVIIe siècle sur des soubassements d’époque romane, et dont la porte est abritée par un emban au pied du clocher-mur, lui-même percé de deux baies où se trouvent les cloches. A l’intérieur, la nef unique est couverte d’un plafond de bois à petits caissons (1696) couverts de peintures à motif floral. Le choeur possède des lambris (1714-1717) où était prévu l’emplacement de toiles décorant l’autel. Décor intérieur et mobilier de la première moitié du XVIIIe siècle.

Ouverture de l’église Saint-Pé-d’Arès située dans un quartier historique de la commune de Fabas (Haute-Garonne). C’est une église d’origine romane du XIIe siècle, restaurée aux XVIIe et XVIIIe connue…

©L’association les Amis de Saint-Pé-d’Arès