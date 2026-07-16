Visite commentée de l’église de Viterbe, Église Saint-Jean-Baptiste, Viterbe

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Viterbe 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine architectural de l’église et les grandes étapes de sa construction. La visite présentera également son décor intérieur, ses vitraux, sa statuaire et son mobilier liturgique.

La vie de la communauté paroissiale, du XVIIe au XXe siècle, sera également évoquée.

Église Saint-Jean-Baptiste 4 Viterbe, 81220 Viterbe Viterbe 81220 Tarn Occitanie 06 65 55 30 38 Visite commentée de l’église de Viterbe accès en voiture, parking gratuit

Découverte du patrimoine architectural de l’église. Des précisions seront données sur l’historique de sa construction, sur sa décoration intérieure, vitraux, statuaire, mobilier liturgique… La vie…

©Nicolas Galvan