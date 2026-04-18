Tréhorenteuc

Visite commentée de l’église du Graal

Place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Thierry Imbault, passionné d’Histoire, vous propose une journée de visite consacrée à deux églises particulières.

– l’église dite du Graal à Tréhorenteuc visite et échanges sur son histoire et ses symboles religieux ou faisant référence à la culture celtique et légendes arthuriennes. L’abbé Gillard, à l’origine de ces représentations disait Dites-vous bien que ce que vous voyez n’existe pas, mais ce que vous ne voyez pas existe bien .

– l’église du Temple à Carentoir vestige d’une très importante commanderie templière de Bretagne est l’occasion d’évoquer l’histoire des Templiers, les mystères et légendes qui les entourent, la vocation des commanderies…

Ces deux visites complémentaires évoqueront aussi la quête du Graal !

Réservation conseillée. .

Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 84 00 75 21

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L’événement Visite commentée de l’église du Graal Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande