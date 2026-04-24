Visite commentée de l’église du Graal Tréhorenteuc
Visite commentée de l’église du Graal Tréhorenteuc mardi 12 mai 2026.
Tréhorenteuc
Visite commentée de l’église du Graal
Place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 16:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Thierry Imbault, passionné d’Histoire, vous propose une visite et échanges sur l’histoire et les symboles religieux ou faisant référence à la culture celtique et légendes arthuriennes de l’église dite du Graal.
L’abbé Gillard, à l’origine de ces représentations disait Dites-vous bien que ce que vous voyez n’existe pas, mais ce que vous ne voyez pas existe bien .
Un moment de quête initiatique profane ou chacun découvrira peut-être ce qu’il cherche.
Réservation conseillée. .
Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 84 00 75 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite commentée de l’église du Graal Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Tréhorenteuc (Morbihan)
- Du Val Sans Retour au Graal avec Julie Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 24 avril 2026
- Du Val Sans Retour au Graal avec Pauline Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 25 avril 2026
- Du Val Sans Retour au Graal avec Pauline Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 25 avril 2026
- Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc 26 avril 2026
- Du Val Sans Retour au Graal avec Tortequesne Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 26 avril 2026