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Visite commentée de l’église du Graal Tréhorenteuc

Visite commentée de l’église du Graal Tréhorenteuc mardi 12 mai 2026.

Adresse : Place Abbé Gillard

Ville : 56430 Tréhorenteuc

Département : Morbihan

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tréhorenteuc

Visite commentée de l’église du Graal

Place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 16:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Thierry Imbault, passionné d’Histoire, vous propose une visite et échanges sur l’histoire et les symboles religieux ou faisant référence à la culture celtique et légendes arthuriennes de l’église dite du Graal.
L’abbé Gillard, à l’origine de ces représentations disait Dites-vous bien que ce que vous voyez n’existe pas, mais ce que vous ne voyez pas existe bien .
Un moment de quête initiatique profane ou chacun découvrira peut-être ce qu’il cherche.
Réservation conseillée.   .

Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 84 00 75 21 

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English :

L’événement Visite commentée de l’église du Graal Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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