Visite commentée de l’Église, Église Saint-Pantaléon, Saint-Pantaléon

Informations pratiques

Visite commentée de l’Église 19 et 20 septembre Église Saint-Pantaléon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres de l’association « Pour la restauration de l’Église de Saint pantaléon et la sauvegarde de son environnement immédiat » seront présents pour faire découvrir l’Église et expliquer l’histoire de ce monument

Église Saint-Pantaléon 36 Rue des Roques, 84220 Saint-Pantaléon, France Saint-Pantaléon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les membres de l’association « Pour la restauration de l’Église de Saint pantaléon et la sauvegarde de son environnement immédiat » seront présents pour faire découvrir l’Église et expliquer l’histoire…

Mairie de St Pantaléon