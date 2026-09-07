Visite commentée de l’église, Église Saint-Pierre, Heilly

Informations pratiques

Visite commentée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite de l’église, commentée par les bénévoles de l’association de sauvegarde des sites historiques d’Heilly, ou libre si vous préférez.

Église Saint-Pierre Rue Sainte-Anne, 80800 Heilly, France Heilly 80800 Somme Hauts-de-France Église reconstruite en 1776 sur un nouvel emplacement afin de la recentrer dans le village, lui-même décentré à la suite des travaux du château. Édifice de plan rectangulaire avec un vaisseau unique, un chœur semi-circulaire à trois pans, flanqué à gauche d’une chapelle seigneuriale. Façade-écran composée de deux niveaux et développant un décor de style classique et baroque. A l’intérieur, nef unique succédant à la travée d’entrée abritant le clocher et la tribune. Les treize verrières ont été réalisées par Pierre Pasquier. Certaines sont datées de 1938.

Visite de l’église, commentée par les bénévoles de l’association de sauvegarde des sites historiques d’Heilly, ou libre si vous préférez.

© Hubert Fleury