Visite commentée de l’église et du porche de l’église d’Avon-les-Roches, Église Notre-Dame, Avon-les-Roches

Informations pratiques

Visite commentée de l’église et du porche de l’église d’Avon-les-Roches Samedi 19 septembre, 11h00 Église Notre-Dame Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Êtes-vous curieux d’en savoir plus ? Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de notre patrimoine local, guidés par M. Jean-Louis Rabusseau, vice-président de l’association et historien passionné, reconnu pour ses ouvrages dont « Le patrimoine d’Avon-les-Roches ».

La visite débutera par une présentation de la commune, puis vous découvrirez en détail le porche et l’église, deux éléments emblématiques de notre histoire. M. Rabusseau partagera avec vous ses connaissances et sa passion, enrichissant ainsi votre expérience et éveillant votre curiosité.

En participant, vous enrichirez vos connaissances tout en partageant un moment convivial avec d’autres passionnés. L’événement est ouvert à tous et l’entrée est libre, alors venez nombreux échanger autour de notre patrimoine commun.

Nous espérons vous voir nombreux à cette visite captivante et chaleureuse.

Au plaisir de partager ce moment avec vous.

Informations sur le blog d’Avon Patrimoine : https://avonpatrimoine.blogspot.com/2026/07/visite-commentee-du-porche-et-de.html

Église Notre-Dame 15 Rue de Feunet 37220 Avon-les-Roches Avon-les-Roches 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://avonpatrimoine.blogspot.com [{« link »: « https://avonpatrimoine.blogspot.com/2026/07/visite-commentee-du-porche-et-de.html »}] Construite vers 1120, l’église primitive fut rebâtie et agrandie au XIIIe siècle mais le porche fut conservé. Celui-ci fut très tôt reconnu comme le plus beau de Touraine avec celui de Loches (J.J. Bourassé – La Touraine 1851) et fut classé au titre des monuments historiques dès 1908.

Son originalité réside dans l’abondance et la variété des décors ainsi que dans la diversité des influences. A l’intérieur, dans la partie nord de l’édicule on peut découvrir, gravé sur un quartier de pierre, un graffiti authentifié du XVe siècle, relatant la mort de Charles le Téméraire.

Dans l’église d’architecture gothique, on notera la sobriété et l’équilibre des formes ainsi que la qualité du matériau : ce tuffeau blanc de Touraine au grain si fin. On remarquera enfin le bénitier du XIIe siècle inscrit au titre des monuments et sites depuis 1965. Les vitraux datant de 1875 ont été restaurés et remis en place par M. Van Guy, en 2002.

Le narthex qui fait toute l’originalité de l’église d’Avon les Roches accueillait les pénitents dans la chrétienté primitive. Parkings proches de l’église / Accès PMR

Êtes-vous curieux d’en savoir plus ? Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de notre patrimoine local, guidés par M. Jean-Louis Rabusseau.

©Josiane BASTARD