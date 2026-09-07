Visite commentée de l’église et montée au clocher, Église Saint-Saturnin, Brassempouy

Informations pratiques

Visite commentée de l’église et montée au clocher 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Landes

Accès PMR possible à l’église. Montée au clocher inaccessible aux PMR. Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’église médiévale de Brassempouy, édifiée au XIIe siècle, ainsi que les différentes étapes de son évolution.

À cette occasion, vous pourrez exceptionnellement accéder à son clocher. La montée s’effectuera par groupes de 10 personnes maximum.

Église Saint-Saturnin Rue du Musée, 40330 Brassempouy, France Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine L’édifice conserve des voûtes à liernes et tiercerons du XVIe siècle posées sur les restes des murs romans. Il conserve également un chevet roman ainsi que les restes d’une porte de même époque. Le clocher se présente comme une tour massive comprenant des bancs dans l’embrasure des fenêtres à chaque étage. Cette disposition a pu être choisie pour maintenir une petite garnison en cas d’alerte.

Découvrez l’histoire de l’église médiévale de Brassempouy, édifiée au XIIe siècle et de son évolution. Vous pourrez exceptionnellement monter au clocher de l’église.

©PréhisoSite