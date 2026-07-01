Visite commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption, Sénéchas

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Partez à la découverte de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption lors d’une visite commentée consacrée à l’histoire, à l’architecture et aux particularités de ce lieu emblématique.

Une exposition viendra enrichir le parcours, en présentant des documents, objets et visuels liés à l’église et à son évolution au fil des siècles.

Pour une découverte en autonomie, des audioguides ainsi qu’un flyer explicatif seront également mis à disposition sur place.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise, 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie

Visite commentée de Notre Dame de l’Assomption.

©Manifacier Danielle