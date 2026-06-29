UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée de l’église romane, site clunisien Place de l’Eglise Iguerande

Visite commentée de l’église romane, site clunisien Place de l’Eglise Iguerande lundi 29 juin 2026.

Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Montée du Bourg
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Iguerande

Visite commentée de l’église romane, site clunisien

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 17:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :
2026-06-29 2026-07-31

Dans le cadre de la candidature des sites clunisiens au patrimoine mondial de l’UNESCO, la commune d’Iguerande vous propose une visite commentée de son église pour en savoir plus sur son histoire et son lien avec Cluny ainsi que son architecture.   .

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42  micro-folie@iguerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de l’église romane, site clunisien

L’événement Visite commentée de l’église romane, site clunisien Iguerande a été mis à jour le 2026-06-19 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

À voir aussi à Iguerande (Saône-et-Loire)