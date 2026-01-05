Marche des 7 Collines

Salle des Fêtes Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 14:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Venez découvrir les chemins vallonnés du Brionnais. Iguerande et ses 7 collines vous offre des parcours variés pour une parfaite randonnée. Plusieurs parcours 6-8-12-18-23 km (pédestre). 35 km (VTT).

Le parcours de 6 km est accessible pour une randonnée poussette, malgré une petite montée.

Les ravitaillements sont présents pour les parcours allant de 8 à 23 km. .

Salle des Fêtes Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 86 68 53 comitedesfetes.iguerande@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche des 7 Collines

L’événement Marche des 7 Collines Iguerande a été mis à jour le 2026-01-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)